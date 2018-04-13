Названы доходы Путина и Медведева за 2017 год

Президент Владимир Путин заработал в 2017 году 18 млн 728 тыс. 268 рублей, свидетельствует опубликованная декларация о доходах главы российского государства.

Доход Путина в 2017 году вырос на 9 млн 869 тыс. 836 рублей по сравнению с 2016 годом, передает ТАСС.

Средний ежемесячный доход президента в минувшем году составил 1,5 млн против 738 тыс. рублей годом ранее.

Медведев в 2017 году заработал 8 млн 565 тыс. 296 рублей 33 копейки, что на 21 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году, когда доход председателя правительства составил 8 млн 586 тыс. 974 рубля.

В аппарате правительства пояснили, что помимо основного дохода, то есть зарплаты, сведения о доходах включают сумму процентов от банковских вкладов.

В 2012 году Медведев заработал 5,8 млн рублей, в 2013 – 4,3 млн рублей, в 2014 – 8,5 млн рублей (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015 – 8,8 млн рублей.

Напомним, в феврале, еще до выборов президента, Центризбирком обнародовал декларацию Владимира Путина, где есть сведения о его доходах за последние шесть лет.