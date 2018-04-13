Назван самый богатый член кабмина

Вице-премьер России Александр Хлопонин задекларировал доход в 2,9 млрд рублей в 2017 году, что в 1,3 раза больше годовых доходов всех остальных членов правительства и их семей вместе взятых.

В 2016 году доходы вице-премьера составляли лишь 9,9 млн рублей, сообщает «Интерфакс». Однако в 2017 году Хлопонин продал поместье в Италии, состоящее из дома площадью 818,4 кв. м и земельного участка площадью 8,22 тыс. кв. м, которым он владел долгие годы вместе с супругой.

Официальный представитель вице-премьера подтвердил, что именно продажа виллы в Италии принесла вице-премьеру доход почти в 3 млрд рублей. По среднему курсу ЦБ за 2017 год, равному 65,78 рубля, итальянское поместье стоило порядка 44,3 млн евро.

Согласно декларации, других изменений в списке недвижимого имущества Хлопонина и его супруги нет. Семье вице-премьеру по-прежнему принадлежат два дома в России, площадью 2,9 тыс. кв. м и 678 кв. м. Во владении Хлопониных есть бассейн площадью 350 кв. метров и 11 земельных участков, среди которых есть участки в 14,1 тыс. кв. м и 9,6 тыс. кв. м. В гараже имеется четыря марки Mercedes-Benz, Bentley и Jaguar.

Отмечено, что за десятилетнюю историю публикации деклараций членов правительства никто из них не раскрывал доход на сумму 1 млрд рублей и более.

Ранее в пятницу были названы доходы Путина и Медведева за 2017 год.