Стало известно, сколько заработали США на экспорте табака и алкоголя в Россию

В прошлом году Россия импортировала из США табак на сумму 76 млн долларов, крепких спиртных напитков – на 53 млн долларов, сельскохозяйственной продукции – на 930 млн долларов, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные ФТС.

В том же году импорт из США в общей сложности составил 12,5 млрд долларов (из них 1 млрд 59 млн долларов пришелся на поставки перечисленных товаров в Россию). В целом Россия за 2017 год импортировала товаров на 228,5 млрд долларов.

Ранее в пятницу в Минпромторге сообщали, что Россия сможет обойтись без европейского алкоголя, американских или европейских сигарет, собственное производство этих товаров закрывает потребности внутреннего рынка.