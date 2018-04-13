Лавров рассказал, как осуществляются контакты России и США по Сирии

Глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по ситуации в Сирии.

«Что касается каналов, если брать каналы, которые остались, а это периодические разговоры президентов и достаточно регулярные каналы по линии военных, то они в этом формате используются», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, военнослужащие обеих стран контактируют. «То, что сейчас осталось, то, что сейчас не заморожено, используется. Другие каналы, даже те, которые условлено задействовать, порой не задействуются, потому что американцы без объяснения причин в последний момент отказываются от встреч», – отметил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон нуждаются в контактах по ситуации в Сирии. «Такие потребности, безусловно, существуют, учитывая крайне тревожную атмосферу, которая накапливается в отношении Сирии и тех угроз, которые звучат из трех столиц западных государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – сказал он, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что холодной войны сейчас нет, и он не хочет, чтобы она вернулась.



«Те, кто читают газеты, могут подумать, что вернулась холодная война, мне часто задают этот вопрос журналисты... Я отвечу на вопрос – нет. Мне бы хотелось, чтобы холодная война так и не вернулась, чтобы я также продолжал отвечать «нет», – добавил Блок.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в ближневосточном регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.

Также сообщалось, как президент США Дональд Трамп сперва вызвал российского президента Владимира Путина на ракетную дуэль в Сирии, а затем призвал Россию остановить гонку вооружений.