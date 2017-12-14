Лавров потребовал от Украины ответов на ряд вопросов по крушению MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком заявил, что Украина должна ответить на некоторые вопросы по крушению малайзийского Boeing-777.

«У Совместной следственной группы никаких вопросов не возникает, например, к Украине и по поводу ее вклада в расследование. Хотя, до сих пор ни один из украинских диспетчеров, который в тот день дежурил, не был допрошен, украинские данные радиолокационного наблюдения не получены следователями», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, вызывает вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство. Лавров отметил, что многие интересовались, почему этот вопрос не является предметом ведущегося расследования по линии Совместной следственной группы.

Глава МИДа подчеркнул, что условлено продолжать диалог между Россией и Нидерландами по крушению MH17.

«Необходимо в полной мере выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, которая требует периодического информирования СБ ООН о том, что происходит в расследовании. Условились этот разговор продолжать при полном уважении того, что нам сказали нидерландские коллеги о независимости той структуры, которая этим расследованием занимается», – сказал Лавров.

По его словам, Россия уважает независимость, исходя из того, что это не означает игнорирование каких-либо конкретных фактов, которые имеются у следствия. «Равно как это не означает игнорирования тех фактов, на которые пока следствие внимания не обращает», – добавил министр.

Он также отметил, что в ходе переговоров были подробно изложены шаги, которые многократно предпринимала российская сторона и по линии правительства, и по линии компании «Алмаз-Антей». Лавров подчеркнул, что это делалось для того, чтобы предоставить всю информацию, которая имеется у России для «проведения объективного и беспристрастного следствия».

Министр заявил, что Россия отвечает на все запросы голландской прокуратуры по катастрофе MH17. «Мы действительно оказывали содействие расследованию и в ходе его технического этапа. Продолжаем оказывать содействие сейчас, когда идет уголовное расследование, - отметил он. - Мы отвечаем и отвечали на все без исключения запросы голландской прокуратуры в рамках предоставления правовой помощи», – сказал он.

По его словам, с 2015 года от нидерландского следствия по Boeing не поступало информации в Совбез ООН.



«От нидерландского следствия мы получили только одно письмо самого общего содержания без каких-либо конкретных фактов, это было летом 2015 года. С тех пор никакой информации в СБ ООН не поступало», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Министр заметил, что генсек ООН ни разу не доложил о происходящем, хотя быд обязан это сделать. Он подчеркнул, что Москва не раз высказывала озабоченность об организации следствия. Лавров также сказал, что Россия оказывала и оказывает содействие нидерландской стороне в ходе технического расследования крушения Boeing.

Лавров выразил сожаление, что передаваемые российской стороной материалы «учитываются либо поверхностно, либо избирательно, либо просто не учитываются».

Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Украины. Погибли 298 человек.

Стороны противостояния в Донбассе отказываются признавать причастность к уничтожению самолета «Малазийских авиалиний» в июле 2014 года. В докладе ССГ утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. Однако Россия считает следствие предвзятым, указывая на то, что основные данные были получены от украинской стороны.