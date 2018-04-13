Киев анонсировал санкции против российских бизнесменов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовится принять решение о введении санкций в отношении российских бизнесменов, заявил секретарь СНБОУ Александр Турчинов.

Турчинов в ходе ежегодного Киевского форума по безопасности сообщил, что на следующей неделе состоится заседание СНБОУ, оно пройдет по поручению президента Украины Петра Порошенко. На нем будут продлены антироссийские санкции, а также продублированы ограничения, введенные Соединенными Штатами и другими европейскими странами, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе неделе США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д.