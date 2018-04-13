Трамп назвал условие возвращения США в Транстихоокеанское партнерство

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), если его условия будут лучше тех, что ранее предлагал экс-президент страны Барак Обама.

Трамп написал в своем Twitter, что у США «уже есть двухсторонние соглашения с шестью из одиннадцати стран в ТТП, и мы работаем над заключением соглашения с крупнейшей из этих стран, Японией, которая на протяжении многих лет сильно ущемляла нас в торговле», передает RT.

Would only join TPP if the deal were substantially better than the deal offered to Pres. Obama. We already have BILATERAL deals with six of the eleven nations in TPP, and are working to make a deal with the biggest of those nations, Japan, who has hit us hard on trade for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства.

В феврале Трамп заявил, что оставшиеся участники соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве не предлагают США «лучших вариантов», чем тот, от которого Вашингтон отказался.