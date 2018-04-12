Посол Израиля рассказал об эффективном канале связи с российскими военными по Сирии

У российских и израильских военных имеется постоянный канал связи по ситуации в Сирии, он эффективно работает, заявил посол Израиля в Москве Гарри Корен.

«У нас есть постоянный контакт, постоянный канал связи. Он работает и вполне эффективно», – цитирует Корена РИА «Новости».

По его словам, ситуация в Сирии может «развиваться довольно бурно, но главным виновником потенциально негативных событий остался Иран».

«Иран продолжает наращивать свою военную мощь в Сирии и не только там. Другие страны в регионе также озабочены его деятельностью в Йемене», – добавил Корен.

Накануне президент России Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили сирийскую проблематику. Стороны в частности обсудили удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе, нанесенный 9 апреля истребителями ВВС Израиля. На следующий день замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с Гарри Кореном и обсудил с ним обстановку в Сирии и секторе Газа.