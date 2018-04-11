Путин поговорил с Нетаньяху об ударе Израиля по Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами израильских ВВС по аэродрому Тифор в провинции Хомс, соощает пресс-служба Кремля.

Как передает РИА «Новости», в разговоре с Беньямином Нетаньяху Владимир Путин подчеркнул важность соблюдения суверенитета Сирии. Также глава российского государства призвал израильского премьера воздерживаться от дестабилизирующих действий.

Напомним, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты. В среду в Сети появились снимки с последствиями удара.