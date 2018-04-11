В Сети опубликованы новые фото последствий удара Израиля по Сирии

В интернете опубликованы фотографии, на которых, по утверждению источников, запечатлены последствия удара Израиля по аэродрому Т-4 сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе.

Как сообщает Telegram-канал WarJournal, поврежден «один из ангаров, использовавшийся САА и союзниками (проиранскими формированиями) как стоянка для автомобильного транспорта».