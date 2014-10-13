Американские СМИ увидели в деле Скрипаля и «химатаке» в Сирии хитрый план России

«Химическая атака» в Сирии – отвлекающий маневр главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова от проблемы с Сергеем Скрипалем; но чтобы отвлечь внимание от Восточной Гуты, военачальник может теперь воспользоваться наступлением на Украину, пишет CNN.

Портал вспоминает о так называемой «доктрине Герасимова», которая, к слову, как недавно выяснилась, оказалась мифом.

Как считает CNN, еще до того, как Британия приняла решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, Россия уже готовила ответ – в марте Герасимов заявил, что США намерены устроить провокацию в Сирию с целью обвинить Дамаск в применении химоружия.

«Тогда, в начале марта, Герасимов фактически использовал свою собственную доктрину для решения проблемы Скрипаля. Этим объясняется тот ужас химатаки в выходные, когда дети, женщины и мужчины погибали в подвалах, где они прятались. За этим последовало международное осуждение Асада и России. ОЗХО, столь жизненно важная в деле Скрипала, теперь была привлечена к изучению химатаки в Сирии – и почти все упоминания о виновности России в отравлении Скрипала исчезли из поля зрения», – пишет CNN, не упоминая при этом, что ситуация в Сирии не помешала ОЗХО сделать выводы по делу Скрипаля.

При этом Герасимов в марте предупреждал и о возможных последствиях в случае удара США по Сирии, пишет CNN, называя это «еще одним трюком в кармане Герасимова». Именно эту тему как раз и обсуждает весь мир.

«Даже Герасимов, возможно, был удивлен тем, как быстро Россия избавилась от своей британской проблемы. Но теперь, похоже, у Москвы может быть гораздо более серьезная проблема на руках», – пишет портал.

Однако, издевательски предполагает CNN, у Герасимова и на это может быть решение: «огромное количество российских войск и тяжелых вооружений было замечено на границе России с Украиной».

Впрочем, стоит напомнить: недавно политолог Марк Галеотти признался, что знаменитой «доктрины Герасимова», которую на Западе понимают как «расширенную теорию современной войны», вообще не существует, он сам выдумал этот термин для привлечения читателей.

После 2014 года в западных источниках появился термин «доктрина Герасимова» – по имени Валерия Герасимова, посвятившего программную статью принципам войн нового типа. Американские эксперты считают примером операций нового типа действия Российской армии во время событий в Крыму.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о напряженной ситуации в регионе после угроз США нанести удар по Сирии.