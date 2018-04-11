Шаманов сказал, стоит ли россиянам беспокоиться из-за угроз Трампа

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире программы «60 минут» заявил, что хочет успокоить граждан России после угрожающих заявлений президента США Дональда Трампа.

«Все люди могут спокойно жить, решать свои задачи. Государственные органы России третьи сутки работают в круглосуточном режиме, идет прямой диалог по Сирии с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших турецких коллег происходят коммуникации с НАТО», – сказал Шаманов, передает «Россия 24».

По его словам, «какими бы эмоциональными и угрожающими ни были заявления Трампа», реакция британского премьера Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона говорит о том, что у союзников «нет единства». «Принятые меры уже принесли первоначальные результаты», – добавил Шаманов.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Чуть позже Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, однако предложил России остановить гонку вооружений.

Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.