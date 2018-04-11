Российские журналисты ранены при обстреле в Сирии

В Сирии неизвестные обстреляли из стрелкового оружия автобус с российскими журналистами, которые возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте.

«11 апреля около 18.20 (мск) автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В результате обстрела пострадали корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов. Мужчины «получили легкие ранения ног».

«Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», – отметили в ведомстве.

Пострадавших эвакуировали в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.

Напомним, по версии западных стран, в Думе, которая находится в Восточной Гуте, в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.