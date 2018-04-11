Украина начала операцию «Граница-2018»

Украинская погранслужба начинает совместную с соседними странами спецоперацию «Граница-2018» с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде на границе, сообщила пресс-служба ведомства.

«10 апреля по инициативе и под общей координацией госпогранслужбы началась совместная специальная пограничная операция «Граница-2018». Продлится она до 30 ноября и направлена на снижение уровня противоправной деятельности на границе, в том числе противодействие нелегальной миграции, незаконному перемещению подакцизных товаров, контрабанде наркотических веществ, оружия и боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там отметили, что в операции кроме украинских пограничников примут участие представители агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM), Интерпола, Европола.



В ведомстве сообщили также, что украинские пограничники проведут встречи с представителями погранслужб Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии, для уточнениия вопросов взаимодействия в ходе пограничной операции.



В ходе операции планируются «внезапные действия резервов Госпогранслужбы, повышение плотности охраны государственной границы, применение совместных межведомственных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска».

Воздушный мониторинг будет осуществляться с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации.

Напомним, 12 марта сотрудники государственной погранслужбы Украины изъяли крупную партию медикаментов, предназначавшихся для больницы в ДНР.