При крушении Ми-8 в Хабаровском крае погибли шесть пилотов

На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, находились шесть пилотов: проверяющий, три командира, второй пилот, бортмеханик. Четверг в Хабаровском крае объявлен днем траура.

Как сообщил представитель правительства края, в среду прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замглавы края Анатолия Литвинчука.

«На борту было шесть пилотов, все погибли... Среди пилотов были проверяющий, три командира, второй пилот, бортмеханик», – передает источник РИА «Новости».



В правительстве отметили, что на борту были Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.



По словам источника, власти поставили задачу оказать помощь родным погибших – в первую очередь психологическую, организовать оперативную работу по организации похорон. Также оказать помощь правоохранителям на месте – погода неблагоприятная, необходимо разбить палатку.



«К работам привлечено более 200 человек, 30 единиц техники. Идет работа по поиску обломков вертолета», – сказал представитель правительства.

Он рассказал также, что четверг объявлен днем траура в Хабаровском крае.



«Завтра на территории Хабаровского края мы вводим траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8. Сейчас готовим распоряжение, но решение уже принято – завтра день траура в Хабаровском крае», – сказал собеседник.

Напомним, в результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек.

После крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.