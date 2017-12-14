Режим ЧС ввели в Хабаровске после крушения вертолета

После крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщает правительство края.

Региональный главк МЧС сообщил, что оба черных ящика вертолета найдены.

Пожар на месте падения Ми-8 потушен, передает РИА «Новости».

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 по 1 млн рублей.

Напомним, в результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек.