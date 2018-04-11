СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Донбассе

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела мирного населения на юго-востоке Украины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что Киев, как и прежде, игнорирует достигнутые договоренности о прекращении огня. «Очевидно, что и «пасхальное перемирие», действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью», – отмечается в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Так, по данным следствия, 7 апреля украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел КПП самопровозглашенной Донецкой народной республики «Еленовка» в районе одноименного поселка. Ранения получила мирная жительница 1963 года рождения.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следователей, украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего в Донбассе.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к его совершению.

8 апреля в ДНР заявили о провале пасхального перемирия в Донбассе после того, как за сутки украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 60 мин.