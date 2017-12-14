Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны

После «единой реакции» Запада на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля, высылки российских дипломатов, Балканы становятся особо важным регионом. Россия ищет способы возмездия и смотрит на Балканы как на поле битвы в своей «политической войне», подчеркивают аналитики The New York Times.

Россия наращивает влияние и усиливает межэтническую напряженность в странах, которые надеются вступить в Евросоюз. Ее действия уже побудили Брюссель рассматривать перспективы расширения, о которых до этого, казалось бы, подзабыли. Вашингтон, в свою очередь, также пересматривает потенциальные угрозы для безопасности стран – членов НАТО, подчеркнула газета The New York Times.

После «единой реакции» Запада на отравление в Великобритании Скрипалей, высылки российских дипломатов, «Балканы становятся особо важным регионом», заявил изданию старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. «Россия ищет способы возмездия, которые являются асимметричными и при этом обеспечивают Москву новыми возможностями... Россия смотрит на Балканы как на поле битвы в своей «политической войне», – подчеркнул он.

«Русские пытаются воспользоваться ситуацией в той части Западной Европы, которая остается политически неблагополучной», – предупредил газету и бывший директор Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Чарльз Купчан.

«Ситуация напоминает Украину, когда Россия сначала согласилась, чтобы Киев двигался к присоединению к ЕС, затем передумала, в результате чего и возникла революция, подтолкнувшая Москву «аннексировать» Крым и посеять распри на востоке Украины», – подчеркивает NYT.

На Балканах конкуренция с Россией может стать причиной очередной волны нестабильности, которая все еще дает о себе знать со времен ожесточенной Боснийской войны 1992–1995 годов, спровоцировавшей распад бывшей Югославии, добавило издание.

Босния и Герцеговина была «колыбелью Первой мировой войны, местом, где империи, а также этнические и религиозные группы сотрудничали и соперничали. До сих пор она остается хрупкой конструкцией, из-за коррупции, слабого руководства и этнической напряженности, которая уже стала отличительной чертой Балкан», – подчеркнула газета.

По мнению Купчана, Босния и Герцеговина – «одна из ключевых точек», которую Россия пытается использовать. Уязвимыми остаются и другие регионы, так, например, президент Республики Сербской Милорад Додик продолжает настаивать на референдуме за независимость. Нестабильна ситуация и в Македонии, где отношения между этническими албанцами и этническими славянами остаются напряженными, не говоря уже о конфликте между Косово и Сербией, отметила NYT.

Опасаясь влияния России, ЕС уже разрабатывает перспективу членства для Боснии, а также Сербии, Черногории, Македонии, Албании и Косово в обмен на фундаментальные реформы. Однако как со стороны балканских стран, так и со стороны ЕС скептические настроения по этому поводу чрезвычайно велики, резюмировало издание.