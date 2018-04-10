Главы европейских ВМС рассказали, как «ошибались» в отношении России

Главнокомандующие ВМС Германии, Испании и Швеции заявили, что оптимизм в отношении России в конце холодной войны оказался ошибкой, так как Москва якобы использовала затишье для того, чтобы затем «оккупировать Крым» и включиться в гражданскую войну в Сирии.

«Мы были очень оптимистичны в 1989 году», – заявил вице-адмирал, глава ВМС Германии Андреас Краузе. По его словам, события 2014 года стали для него неожиданностью, сообщает USNI.

Глава испанского флота Теодоро Лопес Кальдерон обратил внимание на то, что на Средиземное море обратил внимание Китай, его присутствие в этом регионе, по его словам, также нужно учитывать при оценке изменения среды безопасности. Он отметил, что Испании необходимо в связи с этим наращивать военно-промышленный потенциал для производства более совершенных подводных лодок и фрегатов.

Глава ВМС Швеции Йенс Никвист заявил, что присутствие России в Балтике вернулось на уровень «холодной войны» – причем не только на море, но и в воздухе.

Все три командующих заявили, что эти геополитические изменения заставили сосредоточить внимание их стран на увеличении расходов на оборону и модернизации существующей техники. Никвист в частности сказал, что увеличение количества надводных кораблей является приоритетом номер один для Швеции, как и расширение сотрудничества с НАТО.

Также начальники ВМС трех стран заявили, что хотели бы ускорить цикл производства кораблей.

Краузе заявил, что вместо сокращения численности войск, как это происходило в Германии последние 24 года перед воссоединением Крыма с Россией, теперь «немецкий флот будет расти» и числом, и возможностями.

Отметим, что ВМС стран НАТО активно наращивают силы, в том числе увеличивая свою численность вблизи российских границ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в частности, об увеличении военного присутствия США в Черном море.