Китай прокомментировал новость о строительстве своей базы на Вануату

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан назвал фэйком новость о том, что КНР якобы планирует построить военно-морскую базу на Вануату.

«Это фейковая новость. Сегодня глава МИД Вануату уже выступил по этому вопросу и сделал соответствующие пояснения», – передает РИА «Новости» ответ представителя МИД Китая на вопрос о том, правда ли КНР планирует построить на Вануату свою базу.

МИД Вануату ранее также опроверг информацию о строительстве китайской базы, а минобороны Китая заявило, что «сообщения австралийских СМИ не соответствуют действительности».

Напомним, во вторник австралийские СМИ сообщили, что Китай планирует создать базу ВМФ на Вануату.