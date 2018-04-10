Определен старейший мужчина планеты

Гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, вице-президент японского филиала Эрика Огава во вторник вручила Нонаке в его родном городе Хоккайдо соответствующий сертификат.

«Мы рады объявить, что у нас есть новый обладатель рекорда (на звание - ред.) самого старого мужчины на планете. Достижение господина Нонаки выдающееся, он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия», – заявил главред Книги Крэг Глендэй.



Нонака родился 25 июля 1905 года, у него семь братьев и сестра, сам он имеет пятерых детей.

На пенсии рекордсмен любит смотреть телевизор, читать газеты, есть конфеты и торты.



Напомним, в августе 2017 года в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина на планете, житель Хайфы Исраэль Криштал. Криштал родился 15 сентября 1903 года в Польше. Переживший Холокост израильтянин был признан самым пожилым мужчиной на Земле после смерти в январе 2016 года японца Ясутаро Коидэ, который умер за два месяца до своего 113-летия.