Названы самые уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

Риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, существует в более чем 30 регионах России, предупреждает центр «Антистихия».

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта – от 675 до 900 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, прогнозируется на территории республики Саха-Якутия, Приморского и Хабаровского краев (Дальневосточный ФО), Красноярского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Тыва, Иркутской, Омской, Новосибирской областей (Сибирский ФО), Свердловской области и Ханты-Мансийского АО (Уральский ФО), Пермского края, Нижегородской, Самарской области, республики Татарстан (Приволжский ФО), Архангельской, Мурманской, Псковской областей, республик Карелия, Коми, Санкт-Петербурга (Севере-Западный ФО), Владимирской, Московской областей, Москвы (Центральный ФО), Ростовской области и Краснодарского края (Южный ФО), Ставропольского края, республик Дагестан, Чечня, Ингушетия (Северо-Кавказский ФО)», – говорится в документе ведомства.

Отмечается, что в этом году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с 2017 годом на 1-2%.

В начале марта сообщалось, что в ближайшие годы из-за изменения климата Россию ждет увеличение числа опасных природных явлений. Ежегодный прирост природных ЧС может составить до 16 в год.