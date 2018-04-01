Россия завила о продолжении культурного сотрудничества с Британией

Москва не отменяет культурного сотрудничества с Великобританией, заявил замминистра культуры Александр Журавский.

«Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае… никаких со стороны министерства культуры действий недружелюбного характера не было», – заявил Журавский на вопрос, не планируется ли отказ от культурного сотрудничества с Великобританией, в частности, отмена гастролей российских коллективов или проведение выставок.

Он выразил надежду, что «культура по-прежнему будет вне политики», передает РИА «Новости».

Ранее посольство России в Великобритании рекомендовало россиянам тщательно взвесить необходимость отправки детей на учебу в летние школы и на языковые курсы в Британию. Посольство пояснило, что речь в британском обществе фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах.

Напомним, в пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево. МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.