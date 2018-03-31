Россиян предупредили о грозящих в Британии опасностях

Посольство России в Великобритании предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве, и просит россиян тщательно взвесить необходимость поездок в страну.

«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, последним примером чего является провокация в отношении самолета «Аэрофлота» и его экипажа 30 марта, существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

По сообщению посольства, не исключено повышенное внимание британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.



«В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства. Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», – говорится в заявлении.



Посольство рекомендует гражданам России заблаговременно прибывать в пункты въезда-выезда в Британию с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов, а при следовании транзитом необходимо предусматривать более длительный запас времени на «стыковку».



«Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Рекомендуем также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей. С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео- и аудиозаписи», – говорится в сообщении.



В посольстве рекомендовали также «взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб».

В посольстве России в Лондоне и в генконсульстве России в Эдинбурге работает круглосуточная горячая линия для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: + 44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 7805 932454 (Эдинбург).

«Рекомендуем российским гражданам, намеревающимся отправить детей на учебу в летние школы или на языковые курсы в Великобританию в летний период, тщательно взвесить необходимость таких поездок. Судя по заявлениям британских политиков, нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развернутой властями Соединенного Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян», – говорится в заявлении посольства.



Там пояснили, что речь в британском обществе фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах.



«Посольство находится в условиях ограниченных возможностей после безответственного массового выдворения британской стороной российских дипломатов, в том числе консульских сотрудников», – сообщили в дипмиссии.

Кроме того, там просили российских болельщиков, прибывающих на матч ЦСКА – Арсенал, который пройдет в Лондоне 5 апреля, проявлять повышенную осторожность.

Напомним, в пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

Досмотренный самолет почти с трехчасовой задержкой сел в московском аэропорту Шереметьево. Рейс SU 2583 приземлился в 01.17. Капита лайнера рассказал о том, как проходила проверка в аэропорту Хитроу.

В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».