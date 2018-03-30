Задержанный из-за досмотра в Лондоне рейс «Аэрофлота» вылетел в Москву

Рейс SU2583 авиакомпании «Аэрофлот», задержанный в аэропорту Хитроу из-за досмотра сотрудниками британской полиции и таможни, вылетел в Москву.

Из онлайн-табло следует, что вылет состоялся в 22.55 мск, хотя по расписанию он должен был вылететь в 17.15 (19.15 мск). Посадка ожидается в 1.26 мск, сообщается на сайте московского аэропорта Шереметьево.

Представитель авиакомпании в Великобритании Алексей Вороненков также подтвердил РИА «Новости», что самолет вылетел в Москву

В пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля. Однако Скотланд-Ярд заявил, что его сотрудники не проводили обыск на борту российского самолета.