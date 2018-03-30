Саратовец украл звезду с «Вечного огня» на металлолом

Полицейские задержали жителя Саратовской области по подозрению в краже звезды с «Вечного огня», которую он планировал сдать на металлолом.

Подозреваемый снял бронзовую звезду с памятника «Вечный огонь» героям Великой Отечественной войны, расположенного в поселке Темп Ртищевского района.

«В кратчайшие сроки сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, а похищенный фрагмент памятника обнаружили на заднем дворе дома, где он проживал. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов», – сказал представитель областного главка МВД, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до 2 лет заключения.

Напомним, в январе школьницы осквернили Вечный огонь в Краснодарском крае.