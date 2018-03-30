Умерла народная артистка России Наталья Попович

В пятницу на 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Попович, вдова основателя московского театра «Новая опера» Евгения Колобова.

«С первого дня основания «Новой оперы» по 2017 год Наталья Григорьевна занимала должность главного хормейстера театра и принимала активное участие в творческом и профессиональном становлении коллектива. Ее жизнь является примером любви к своему делу и бесконечной преданности музыкальному искусству. Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным и близким Натальи Григорьевны», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Прощание с Натальей Попович пройдет в зеркальном фойе театра «Новая Опера» имени Колобова 2 апреля с 11.00 до 13.00. «В этот же день состоятся похороны на Ваганьковском кладбище, где Наталья Григорьевна будет похоронена рядом с мужем, выдающимся дирижером Евгением Колобовым, имя которого носит театра «Новая Опера», – цитирует РИА «Новости» сообщение театра.

С 1991 по 2017 год артистка работала главным хормейстером театра. После смерти супруга в 2003 году она стала председателем художественно-творческой коллегии театра и занимала эту должность до 2013 года. Звание народной артистки России присвоили Попович в 2004 году.