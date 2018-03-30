С тела погибшей в Кемерово украли дорогое украшение

По словам родственников погибшей в Кемерово Анфисы Кляйн, в морге с тела женщины сняли золотую цепочку с кулоном, по которым близкие ранее опознали погибшую.

Семья одной из жертв трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» заявила, что с ее тела была украдена золотая цепочка с кулоном.

Речь идет о родственниках Анфисы Кляйн. Ее друг – сотрудник МЧС Олег Пупов, сам нашел ее после пожара и опознал по кулону, сообщает telegram-канал Mash.

«В ту ночь, выйдя на улицу, он сразу связался с родными Анфисы и сообщил им страшную новость. Однако, когда на следующий день муж Анфисы и ее сестра пришли в морг, ни на одном из тел той самой цепочки с кулоном уже не было. В полицию семья пока не стала обращаться», – отмечает источник.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении национального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.