Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт

В СМИ появилась информация, что певица Алла Пугачева зарабатывает за частное выступление порядка 18 млн рублей, а у Максима Галкина аппетит значительно скромнее.

Семейная пара артистов Алла Пугачева и Максим Галкин удивили россиян размерами своих доходов и расходов.

Один частный или корпоративный концерт примадонна получает как минимум 250 тыс. евро – порядка 18 млн рублей.

Муж Пугачевой Максим Галкин за один выход на сцену получает гораздо более скромный гонорар – 50 тыс. евро (3,6 млн рублей), пишет Ura.ru со ссылкой на канал «Разное о разном».

Расходы пары на детей и хозяйство тоже поражают воображение. За услуги домработницы Галкин и Пугачева платят около 1,5 тыс. евро (больше 100 тысяч рублей). Содержание замка в Подмосковье им обходится в 500 тыс. рублей ежемесячно.

Няня близнецов Лизы и Гарри Галкиных получает около 3 тыс. евро в месяц, а места в элитном детском саду в Подмосковье стоит 650 тыс. рублей ежемесячно. Дети учатся игре на музыкальных инструментах, хореографии и иностранным языкам.

Ранее в ответ на критику своей внешности певица Алла Пугачева призналась подписчикам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.