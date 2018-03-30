Песков похвастался идеальной дисциплиной с декларациями

Президент Владимир Путин и все чиновники Кремля, на которых распространяется соответствующее требование, подали декларации о доходах за 2017 год, как и положено по закону, до 1 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Абсолютно», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, соблюдены ли в Кремле правила подачи деклараций.

Он отметил, что «в этом плане система работает не первый год, и очень жестко караются те, кто не выполняет требования».

«Поэтому здесь в данном случае дисциплина идеальная», – заявил Песков.

По закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Напомним, ранее президент Владимир Путин продлил действие указа, предполагающего сокращение заработной платы лидера государства и главы правительства в 2018 году на 10%.