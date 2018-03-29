Матчи чемпионата России по футболу из-за Кемерово пройдут в тишине

Болельщики клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) договорились провести в тишине первые таймы в матчах 24-го тура чемпионата России в память о погибших в Кемерово, сообщил источник в фан-клубе одной из команд премьер-лиги.

«Болельщики клубов РФПЛ договорились о том, что проведут в тишине первый тайм в матчах 24-го тура в память о погибших при пожаре в Кемерово», – цитирует источника РИА «Новости».

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.