Стали известны размеры выплат украинским резервистам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыли размеры выплат, которые получат резервисты и военнообязанные за участие в учебных сборах в связи с введением военного положения.

Выплаты участникам сборов состоят из нескольких частей, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Прежде всего, выплачиваются суточные в размере от 20% до 50% от 60 гривен (от 144 рублей) в зависимости от воинского звания.

Также резервистам положен средний заработок на предприятиях, на которых они работают, либо, если человек не работает, – денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 гривен, что составляет 4,2 тыс. рублей).

Кроме того, участники сборов получат денежные выплаты в размере от полутора до двух прожиточных минимумов в зависимости от воинского звания, единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году в размере от 1,6 тыс. до 3,1 тыс. гривен (от 3,8 тыс. до 4,5 тыс. рублей).

При этом из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).

На прошлой неделе украинский президент Петр Порошенко сообщал, что в областях Украины, где было введено военное положение, начались сборы резервистов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как введение военного положения повлияет на жизнь Украины и ее граждан.