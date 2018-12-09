Названа причина госпитализации Льва Лещенко

Причиной госпитализации певца Льва Лещенко было переутомление из-за напряженного концертного графика, сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

По его словам, Лещенко незадолго до выступления, перед которым он почувствовал себя плохо, прилетел с концерта в Тюмени, сообщает «Пятый канал».

«Мы были – туда и обратно – в Тюмени, он отработал очень хороший концерт. Вернулись – тут же, с самолета, на Поклонную гору. И что-то он плохо себя почувствовал. Заехал к своему врачу на консультацию – вовремя заехал», – сказал Дмитриев.

Он отметил, что Льву Лещенко дали какие-то препараты и госпитализировали.

«Мне врач говорит: «Переутомление?». Я говорю: «Да. Мы, конечно, устали», – рассказал концертный директор.

Он подчеркнул, что здоровью Лещенко ничего не угрожает, возможно, что артиста выпишут из больницы уже 9 декабря.

«Вчера уколы поделали, утром еще процедуры. И вот сейчас, возможно, я за ним поеду. Жду звонка. Так что успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. Спокойно говорите: Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет», – заявил Дмитриев.

Лещенко был госпитализирован с концерта «На благо мира» в Москве – ему стало плохо за кулисами незадолго до выступления.