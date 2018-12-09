Лещенко экстренно госпитализирован

Народный артист России Лев Лещенко госпитализирован с концерта в Москве, сообщают СМИ.

Лещенко принимал участие в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира», но выступить не успел – за кулисами ему стало плохо и 76-летний певец был доставлен в больницу, пишет Starhit.ru.

Точная причина госпитализации не называется.