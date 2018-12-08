В России впервые узаконят право на обезболивание

Впервые в проект закона о паллиативной помощи, одобренный кабмином и внесенный на рассмотрение Госдумы, включили право человека на обезболивание, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На дискуссионной площадке «Качество жизни» на XVIII съезде партии «Единая Россия» руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отметила, что травмункты до сих пор не имеют права использовать сильнодействующие обезболивающие препараты, передает ТАСС.

«В законе в новом прописано впервые право человека каждого на обезболивание. Вдумайтесь – специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль», – сказала Скворцова. По ее словам, в закон включены все возможные средства обезболивания, в том числе при необходимости сильнодействующие наркотические лекарственные препараты.

Министр подчеркнула, что проект закона включает комплексный подход – не только помощь в стационаре, но также дневном стационаре, очень востребованном в настоящее время, в амбулаторных условиях и на дому.

В конце прошлого года президент Владимир Путин сообщал, что в 2018 году российские власти дополнительно выделят из федерального бюджета на организацию ухода за тяжелобольными людьми 4,3 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что практика обезболивания неонкологических больных в нашей стране только развивается. При этом, как ни странно, запрос пациентов на обезболивание остается довольно низким. Медики спорят, чем такое явление вызвано.