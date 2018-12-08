Водители KIA и Maybach подрались на МКАД

В районе Химок на Московской кольцевой автодороге (МКАД) два водителя не поделили дорогу и подрались.

Драку устроили водители KIA и Maybach, передает «Лайф».

Очевидцы сообщили, что в результате потасовки владелец немецкой иномарки, одетый в строгий костюм, упал на землю.

В мае водитель BMW в Москве сбил инспектора ГИБДД и устроил драку при задержании.

В 2013 году авария грузовика и легковой машины на юге МКАД привела к потасовке с применением оружия.