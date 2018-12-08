Кадыров позвал рэперов выступить в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов выступить на «хороших площадках» в регионе.

«Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки», – цитирует Кадырова РИА «Новости».

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что история с отменой концертов рэперов по всей России напоминает анекдот.

«Вообще лучше поменьше вмешиваться в культурные процессы, тем более в молодежной среде», – сказал он.

Ранее в субботу гендиректор Константин Эрнст Первого канала говорил, что рэперов начнут приглашать на «новогодние огоньки».

В Госдуме в связи с рядом сорванных концертов рэп-исполнителей состоялся круглый стол «Свобода слова в рэпе», в котором приняли участие рэперы и парламентарии, включая Дегтярева.

Замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали никаких указаний касательно отмены выступлений рэперов.