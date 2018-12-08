Названы самые «новогодние» города России и мира

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали города с самой праздничной атмосферой и интересными новогодними мероприятиями.

Первыми среди российских городов стали Москва и Санкт-Петербург – столицы красиво украшены к праздникам и предлагают туристам множество интересных мероприятий, передает RT слова исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе.

Она добавила, что к числу самых «новогодних» городов России эксперты отнесли также Суздаль и Углич, Казань и Вологду, Великий Устюг и Кострому.

Отмечается, что в небольших новогодних городах уже хорошо понимают, что нужно путешественникам на зимних каникулах. В Великом Устюге работает резиденция Деда Мороза, в Костроме – Снегурочки.

«Пространство городов правильно организовано предпразднично или просто празднично. Там есть ярмарки, то, что создает рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причем и уличные, и в театрах, концерты и так далее», – пояснила Ломидзе.

Самыми праздничными городами зарубежья стали Прага, Рим, Загреб и Париж, а также город Рованиеми в Финляндии, рядом с которым расположена деревня Санты-Клауса.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодний отдых в Крыму резко вырос.