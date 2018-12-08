Спрос на новогодний отдых в Крыму резко вырос

Январские каникулы в Крыму решили провести порядка 150 тыс. туристов; спрос на новогодний отдых в этом регионе вырос на 30%, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Волченко сообщил, ссылаясь на сервис Biletix, что «больше всего россиян планирует проводить новогодние и рождественские праздники в Сочи, Крыму и Москве, причем Крым попал в тройку лидеров, заняв второе место, впервые», передает РИА «Новости».

Таким образом, январские каникулы на полуострове проведут до 150 тыс. туристов.

Отмечается, что заметно усилившееся бронирование новогодних туров началось еще летом, и в данный момент отдельные регионы, такие как Евпатория, Саки, Ялта, Алушта, Феодосия и Симферополь, показывают загрузки до 60-70%.

Министр добавил, что на росте продаж новогодних туров в Крым сказались дополнительные логистические возможности и активная информационная кампания. В целом же востребованность Крыма зимой среди туристов «не только не снижается по отношению к лету, а даже вызывает настоящий бум».

«В среднем спрос на новогодние каникулы в Крыму вырос на 30% и вывел направление в лидеры бронирования», – сказал Волченко.

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