Ростуризм назвал самые популярные внутренние направления на Новый год

Самыми востребованными у россиян внутренними направлениями на новогодние праздники оказались Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург, сообщили в Ростуризме.

«По традиции в конце года мы начинаем собирать данные о предпочтениях россиян по отдыху. Особое внимание уделяем аналитике по теме внутреннего туризма. В этом году внутренние туры достаточно активно бронируются. Если судить по бронированиям авиабилетов, на первых местах Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург», – сказал советник главы Ростуризма Андрей Монаков.

Монаков добавил, что в 2018 году Крым планирует принять свыше 6,5 млн туристов. Увеличение спроса он объяснил улучшением транспортной доступности полуострова в связи с открытием Крымского моста. Удержать рост цен также помогла работа, проведенная с отельерами, передает «Интерфакс».

PR-директор сервиса поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис отметил, что в отличие от зарубежных на российские направления приходится значительно больше ранних продаж авиабилетов. «На российские направления в этом году приходится 70% ранних продаж, и нет факторов, свидетельствующих о снижении этой доли. Мы наблюдаем этот тренд с 2014 года – доля российских городов в структуре продаж авиабилетов все время растет. Москва, Петербург, Краснодарский край, Крым и многие другие города и регионы принимают огромное число путешественников в новогодние даты», – отметил Дзенис.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько отдохнувших в Крыму россиян остались довольны отпуском.