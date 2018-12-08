Названы самые распространенные профессии в России

Профессии водителя и продавца являются самыми распространенными в России, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Никонов рассказал на дискуссионной площадке «Качество жизни» съезда «Единая Россия», что «самая массовая профессия в современной России это водитель», передает ТАСС.

При этом, по его словам, в Сколково уже «ездят автомобили, управляемые искусственным интеллектом», потому эта профессия «явно уходящая».

Вторая наиболее распространенная профессия в России – продавец.

«Крупнейшая в мире торговая компания называется Alibaba. Ее создал Джек Ма. У него в компании, имеющей капитализацию порядка 600 млрд долларов, нет ни одного продавца. Там есть роботы и там есть почтовые работники», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в России разработали профессиональный стандарт для новой профессии – цифровой куратор.

В субботу, 8 декабря, проходит съезд партии «Единая Россия»; сообщалось, что глава государства Владимир Путин примет участие в этом мероприятии.

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.