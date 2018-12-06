Путин примет участие в съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин будет участвовать в съезде партии «Единая Россия» 8 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о визите Путина на съезд «Единой России».

Напомним, на съезде партии собираются объявить о запуске проекта Высшей партийной школы, где планируют обучать навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе.