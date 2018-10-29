В России появится новая профессия

В России разработали профессиональный стандарт для новой профессии – цифровой куратор.

Профстандарт разработан Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения и Российским обществом «Знание». Сейчас он находится на регистрации в Минюсте, сообщает «Российская газета».

Цифровой куратор – консультант в области цифровой грамотности. Он должен учить пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, осуществлять электронные платежи за коммунальные услуги, вести электронный документооборот.

«Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ», – сказала председатель «Знания», зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

Глава совета по профквалификациям Юрий Герций отметил, что к середине декабря создадут площадки для обучения специалистов по новой профессии.