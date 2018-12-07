Роскосмос анонсировал первый беспилотный полет на Луну

Первый запуск российского космического корабля «Федерация» на Луну в беспилотном режиме состоится в 2026 году, говорится в опубликованном телестудией Роскосмоса видео.

«Первый беспилотный облет Луны «Федерация» должна сделать в 2026 году, а уже через пять лет, в начале 2030-х годов, корабль доставит на поверхность спутника Земли первых российских космонавтов», – уточняют РИА «Новости», ссылаясь на видео.

К испытаниям корабля с полетом на околоземную орбиту планируется приступить в 2023 году.

Первоначально запуск должен был состояться в 2018 году. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, по каким причинам и на какие сроки в очередной раз был перенесен полет.