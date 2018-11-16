Первый полет космического корабля «Федерация» отложен

Первый запуск российского космического корабля «Федерация» на орбиту в беспилотном режиме может быть перенесен с 2022 года на 2024-й, сообщил гендиректор РКК «Энергия» (предприятие – разработчик пилотируемых кораблей «Союз») Сергей Романов.

Романов сообщил, что состояние корабля на данный момент не позволяет отправить его на орбиту в намеченные сроки, передает «Коммерсант».

По его словам, для завершения работ к 2022 году необходимо отстроить все процессы, завершить выпуск конструкторской документации, подготовить производство на заводе.

Он рассказал также, что по «Федерации» имеются «восемь экспериментальных установок», и их нужно «надо сделать, провести испытания».

«При этом производственный цикл никто не отменял. Без экспериментальной отработки ни о каком пилотируемом запуске речи быть не может. Мы не можем рисковать людьми», – добавил Романов.

Ранее сообщалось, что наработки корабля «Буран» начали использовать для создания «Федерации». Летом в Росси начались испытания парашютной системы для «Федерации».

Запуск корабля планировался в 2022 году, однако в Роскосмосе намерены перенести его на 2026-27 годы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии космической отрасли России.