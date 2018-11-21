Эксперт объяснил назначение нового постпреда США при ООН

«Нойерт менее самостоятельна, чем Хейли и отражает позицию ближайшего окружения Трампа», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, после объявления Дональда Трампа о том, что Хизер Нойерт станет новым постпредом США при ООН.

«Хизер Нойерт станет, скорее, рупором государственного департамента, тем, кем она и была на своей предыдущей должности пресс-секретаря Госдепа. Этим она будет отличаться от Хейли, которая демонстрировала всем, что она напрямую подчиняется президенту, и Госдепартамента для нее не существует, – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – При Майке Помпео, занимающем пост госсекретаря с апреля 2018 года, такие вещи вряд ли будут проходить».

Поэтому можно ожидать что заявлени Нойерт будут отражать позицию нынешнего ближайшего окружения Трампа, которое более-менее очерчивается двумя людьми: Помпео и советник президента по нацбезопасности Джон Болтон».

В целом же, по мнению Дробницкого, каких-то неожиданных перемен, касающихся действий США в ООН, при Нойерт ожидать не стоит, так как она гораздо менее самостоятельная фигура, чем ее предшественница. «Хейли действовала в условиях, когда Госдеп работал ни шатко, ни валко, и находился в состоянии постоянных реформ, которые бывшему госсекретарю Рексу Тиллерсону так и не удалось довести до конца, – говорит эксперт. – Поэтому Хейли приходилось принимать решения самостоятельно».

Он напомнил, что Хейли была назначена на должность посла ООН с введением в кабинет министров, что делается далеко не всегда, и она принимала участие в основных совещаниях, которые проводил Трамп со своим ближайшим окружением. С Нойерт такого не будет, она будет более технической фигурой.

«Сам по себе Совет безопасности ООН, как и ООН в целом, всегда вызывали у США скепсис, но особенно это видно при администрации Трампа. Это не та организация, к которой нынешний американский президент относится с пиететом», – подчеркнул Дробницкий. Поэтому назначение на должность посла в ООН такого человека, как Нойерт, по мнению эксперта, «соответствует отношению нынешней администрации к ООН».

Напомним, что о назначении Нойерт послом ООН в своем твиттере президент США Дональд Трамп объявил сегодня. В ближайшее время ее должен утвердить на этом посту конгресс.