Трамп назвал имя нового постпреда США при ООН

«Я рад сообщить, что пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт будет назначена на пост посла в ООН», – написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп.

Если кандидатуру Нойерт одобрит конгресс США, она сменит на этом посту Никки Хейли. «Я хочу поздравить Хизер и поблагодарить посла Никки Хейли за ее великое служение нашей стране!», – написал Трамп в своем твиттере.

Напомним, 48-летняя Нойерт работала пресс-секретарем Госдепа с апреля 2017 года. До этого она была журналисткой и телеведущей на канале Fox News.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные кандидатуры на смену Никки Хейли на должности постпреда США при ООН.