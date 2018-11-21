Вдова режиссера Гайдая объяснила климаксом заявление Варлей о домогательствах

Вдова советского кинорежиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова заявила, что обвинения актрисы Натальи Варлей в адрес ее мужа могут быть продиктованы климаксом.

Гребешкова прокомментировала отрывок из автобиографической книги актрисы: та заявила, что во время съемок фильма «Кавказская пленница» к ней приставал режиссер Гайдай.

«Пусть пишет. 50-летие «Бриллиантовой руки» отмечали недавно, а «Кавказскую пленницу» сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно»,– заявила Гребешкова «Ридусу».

«Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком ***** копаетесь?»,– цитирует слова Гребешковой радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Варлей рассказала о приставаниях со стороны режиссера в своей книге «Канатоходка».