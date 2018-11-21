Варлей рассказала о домогательствах Гайдая на съемках «Кавказской пленницы»

Актриса Наталья Варлей, сыгравшая студентку Нину в фильме «Кавказская пленница», рассказала, что режиссер Леонид Гайдай якобы приставал к ней во время съемок.

Варлей выпустила автобиографию «Канатоходка», содержание которой приводит «Комсомольская правда».

Актриса, в частности, вспоминает историю знакомства с Гайдаем, которое произошло на пробах фильма «Кавказская пленница». Варлей признается, что режиссер показался ей довольно мрачным. По ее словам, во время кинопроб все удивились легкости, с которой она согласилась пройтись в купальнике перед камерой – Варлей была артисткой цирка и купальник был для нее почти рабочей одеждой.

В мемуарах описывается и неприятный эпизод, который, как утверждает актриса, случился на съемках «Кавказской пленницы». В тот день они в ресторане допоздна отмечали день рождения Александра Демьяненко. Гайдай провожал Варлей до гостиницы, однако не отправился в свой номер, где жил с женой, Ниной Гребешковой, а шагнул за молодой актрисой в ее номер и попытался закрыть дверь изнутри.

Леонид Гайдай (фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press)

Варлей вежливо попросила этого не делать. «И мы сели – я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна – напротив. Ситуация была более чем неловкая. (…) И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна... Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» Нина Павловна молча вышла... Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать…» – вспоминает актриса.

Она отметила, что поцелуя не получилось, так как, будучи цирковой и сильной девушкой с моментальной реакцией, ей удалось оттолкнуть режиссера и выпроводить его из номера.

На следующий день, по ее словам, Гайдай был очень вежлив, но старался в сторону актрисы не смотреть.

Напомним, в марте журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова на фоне целой серии заявлений журналисток о якобы приставаниях к ним со стороны политиков обвинила актера, режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах. В Госдуме в эти обвинения не поверили, а сам Говорухин от них отмахнулся.