Слуцкий подробно ответил на обвинения в домогательствах

Председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий впервые прокомментировал обвинения в непристойном поведении по отношению к трем журналисткам

Слуцкий заявил, что не обижал девушек. «Во всяком случае намеренно. Границ не переходил. Но, если даже бы так было, нужны доказательства моей вины. А что мы имеем? Только ничем не подкрепленные слова», – заявил он в интервью изданию «Сноб».

По его словам, он не мог остаться с Дарьей Жук с телеканала «Дождь» наедине, так как «там камеры везде, да и помещений, где можно остаться с кем-то наедине, я что-то не припомню». «Представьте себе, я прихожу в эфир и начинаю какую-то малознакомую девушку хватать за ягодицы. Крик, шум, масса свидетелей...», – отметил он.

Также, рассказал он, никогда не предлагал журналистке BBC Фариде Рустамовой «ни в шутку, ни всерьез стать моей любовницей» и не называл ее «зайчуткой», так как в его лексиконе нет такого слова. При этом в расшифровке аудиозаписи, напоминает издание, зафиксировано слово «зайчутка».

При этом Слуцкий заметил, что мог назвать журналистку «зайчонок» и, возможно, мог поцеловать в щечку. «Но границ не переходил. Никаких физических контактов с лобком или другими частями тела этой дамы у меня не было», – заявил он.

Слуцкий заявил, что корреспондента RTVI Екатерину Котрикадзе «нигде не запирал, потому что у меня нет такой манеры».

По мнению Слуцкого, обвинения в домогательствах – это спланированная кампания, которая «началась стихийно, но потом ей решили воспользоваться определенные силы».

«Меня публично и абсолютно голословно обвинили в грязных вещах, которые я не делал, и поверьте, это было очень неприятно. Я извинился, возможно, недостаточно внятно. В нашей культуре мужчине вообще тяжело даются извинения», – сказал депутат.

Он также добавил, что «подобного рода обвинения готовились и в адрес других мужчин-политиков». «Я в каком-то смысле собой и своей репутацией этот поток остановил. Не без ущерба для себя, надо заметить», – отметил он.

Напомним, в России в феврале 2018 года несколько журналисток заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у него. В ответ несколько изданий объявили Слуцкому бойкот.